Borsa: Asia cauta dopo aiuti Usa, bene Cina

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico piuttosto indifferenti al via libera del Congresso Usa al piano straordinario di aiuti all'economia per fronteggiare l'emergenza Covid: La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,1%, e Seul in aumento dello 0,2%, mentre si sono mosse più convinti al rialzo i listini cinesi.

Shanghai in chiusura segna infatti un aumento dello 0,7% ma è l'indice 'tecnologico' di Shenzhen a segnare gli acquisti maggiori, con una crescita dell'1,7%. Bene anche Taiwan (+0,9% finale), mentre scivola Bangkok che ondeggia su una perdita di tre punti percentuali.

Piatta Sidney, che ha chiuso con il marginale calo dello 0,08%, dove sono quotati diversi gruppi che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa. Mai i futures sull'avvio delle Borse europee sono in forte calo, guardando ai blocchi per la 'variante inglese' del virus, alla sterlina che soffre anche l'ipotesi di Brexit senza accordo e alle tensioni sul prezzo del petrolio. (ANSA).