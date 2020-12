Borsa: Europa chiude contrastata, tiene Francoforte (+0,47%)

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Terminano contrastati i listini europei che ridimensionano nel finale, sulla scia del cambio di direzione di Wall Street, i guadagni segnati nel corso della seduta. Francoforte si mantiene in rialzo e chiude in crescita dello 0,47%, Parigi indietreggia (-0,25%) e Londra termina in aumento dello 0,26% con gli occhi puntati sui nodi da sciogliere con la Ue per la Brexit. (ANSA).