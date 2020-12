Borsa: Milano chiude in calo con Mps, Mediaset, di corsa Moncler

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Avvio di settimana debole per Piazza Affari (Ftse Mib -0,32% a 22.107 punti), così per il resto delle Borse europee mentre è un momento cruciale nei negoziati sulla Brexit tra Londra e Bruxelles. Sui listini incidono poi il Covid con le attese sui vaccini e le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Sotto pressione resta Mps (-3,61%) con lo sguardo rivolto al 17 dicembre quando il board approverà un proposta di piano strategico che conterrà "taluni scenari" di fabbisogno patrimoniale. Sempre tra i bancari in calo Unicredit (-1,18%) che ha avviato il processo per la ricerca di un nuovo Ceo. Il presidente designato Padoan ha iniziato, come da prassi, a sentire gli investitori. Male poi Mediaset (-2%), Cnh (-2,6%), Prysmian (-1,98%). Bene Moncler (+1,85%) dopo l'acquisizione di Stone Island. E fuori dal paniere principale Cattolica (+2.26%) mentre la Consob sottolinea che nell'eventualità Generali (-0,48%) superi la soglia del 25% (ha il 24,4%), dovrà lanciare un'opa totalitaria sulla compagnia assicurativa veronese.

(ANSA).