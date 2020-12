Borsa: Milano avanza con Leonardo e Saipem

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - La Borsa di Milano (+0,23%) avanza ancora. Sugli scudi Leonardo (+3,8%) e Saipem (+3,7%), quest'ultima dopo l'accordo Opec per aumentare la produzione.

Nel comparto petrolifero avanzano anche Eni (+1,9%) e Tenaris (+1,6%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 116 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,60%.

Seduta all'insegna del rialzo anche per il comparto dell'automotive con Fca (+1,3%), Pirelli (+2%) e Cnh (+0,2%) mentre è in calo Ferrari (-1,1%). In ordine sparso le banche dove si mette in mostra Intesa (+1,2%) con il Creval (+1,2%), quest'ultima alle prese con l'Opa di Credit Agricole. Andamento negativo per Banco Bpm (-0,4%), Unicredit (-0,3%), alle prese con la ricerca di un nuovo ceo, e Mps (-0,2%), in vista di un futuro matrimonio.

In rialzo anche Atlantia (+1%), Tim (+0,8%) e Mediaset (+2,8%). (ANSA).