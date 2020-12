Bonomi, positivo che transizione 4.0 sia nel piano ripresa

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Industria 4.0 è stato il frutto di una visione condivisa. Si erano intuite le potenzialità di un driver in grado di avviare e sostenere una rivoluzione industriale. La pandemia ha bloccato tutto ma industria 4.0 era già stata ridimensionata ancora prima". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'evento digitale Smartland, organizzato dal Sole 24 Ore.

"E' quindi positivo - ha aggiunto - che il piano transizione 4.0 sia stato incluso nel prossimo piano nazionale di ripresa e resilienza. E questo è avvenuto accogliendo le nostre proposte di continuità di questi interventi per le imprese. Ma siamo ancora in attesi di sapere come e in che termini questo piano si collocherà e troverà effettiva operatività e diffusione in un processo complessivo del Paese". (ANSA).