Leonardo: sei elicotteri AW119Kx a polizia stradale in Brasile

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Leonardo annuncia oggi "che la Polícia Rodoviária Federal del Brasile - la polizia stradale federale - introdurrà in servizio sei elicotteri monotore AW119Kx. L'arrivo in Brasile della prima delle sei macchine è previsto per l'inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restanti elicotteri si concluderà entro la metà del 2021".

Gli AW119Kx saranno utilizzati dalla Air Operations Division - il reparto aereo - dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del Brasile, per un'ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico.

. "La consegna - indica la società - aumenterà ulteriormente la flotta di elicotteri Leonardo utilizzati in tutto il Brasile", flotta che "comprende già il monomotore AW119, oltre ai modelli bimomotore AW109 e AW139. Ad oggi ci sono più di 190 elicotteri di Leonardo di vari modelli in servizio in Brasile". L'azienda italiana "si è impegnata a rafforzare ulteriormente il livello di servizio nel paese con la creazione di un nuovo centro di supporto regionale, gestito da Leonardo do Brasil, a Itapevi, a 30 km da San Paolo. L'avvio della sua costruzione è stata presentata con una cerimonia ufficiale a febbraio. Il nuovo centro di supporto potenzierà i servizi già forniti dalla struttura esistente che ha attualmente sede a San Paolo".

(ANSA).