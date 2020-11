Borsa: Milano chiude in calo (-1,3%), novembre record +23%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta di novembre. Il Ftse Mib ha concluso con un ribasso dell'1,3% a 22.060 punti.

Ma se si guarda all'intero mese il bilancio è positivo e il guadagno sfiora il 23%: novembre è stato un mese record non solo per Milano ma anche per gli altri listini mondiali. (ANSA).