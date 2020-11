Leonardo: a Torino Museo dell'Industria Aeronautica

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Torino entra a far parte del Sistema Museale di Leonardo. Situato presso lo stabilimento Leonardo Velivoli di Torino Caselle Sud, il Museo dell'Industria Aeronautica Leonardo ospita alcune tra le produzioni più significative dell'azienda: dai velivoli costruiti in legno e con le superfici alari ricoperte in tela, a quelli costruiti in fibra di carbonio e titanio, con sofisticati sistemi di navigazione e gestione della missione, sino agli aerei pilotati da remoto. Un Museo e centro di documentazione storica che custodisce un patrimonio unico e che da oggi si aggiunge agli altri archivi storici e realtà espositive proprietà di Leonardo (Museo Agusta, Museo Breda Meccanica Bresciana, Museo delle Officine Galileo, Museo del Radar) coordinate da Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine.

Il Museo è frutto di un progetto, avviato nel 2013, di recupero e conservazione dei velivoli storici presenti presso i siti industriali della Divisione Velivoli di Leonardo, realizzato grazie al supporto del Gavs - Gruppo Amici Velivoli Storici di Torino, e dai volontari del Gruppo Seniores Leonardo, che gestiscono le attività di manutenzione degli aerei e l'accoglienza dei visitatori.

Ai velivoli in esposizione, si affianca l'enorme patrimonio del Centro di Documentazione Storica Velivoli - circa 58.000 articoli di assoluta eccellenza - presso la sede Leonardo Velivoli di corso Francia, a Torino. Disegni tecnici su carta e lucidi di aerei e relative componenti a partire dal 1910 circa, progetti originali, fotografie, microfilm, manualistica, videocassette, cd, dvd, note tecniche e libri sono parte di un patrimonio tecnico che attrae grandi e piccoli, appassionati del volo e studiosi. (ANSA).