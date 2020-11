Borsa: Europa apre debole, attesa per Lagarde

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Le Borse europee aprono deboli. Sui listini pesano le prese di profitto dopo il balzo della vigilia.

Tra gli investitori restano fiduciosi sull'arrivo dei vaccini contro il coronavirus per tornare alla normalità e far ripartire l'economia. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde e del governatore della Bank of England Andrew Bailey.

Avvio di seduta piatto per Francoforte e Parigi (-0,06%) mentre sono deboli Londra e Madrid (-0,2%). (ANSA).