Spinup: raddoppia ricavi nove mesi, stima crescita in 2021

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Spinup - media tech company italiana - ha visto una crescita del fatturato nei nove mesi con un aumento "anche nel secondo trimestre dell'anno, nonostante il difficile periodo del lockdown". Lo si legge in una nota secondo cui i ricavi al 30 settembre "sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, passando dai circa 965 mila euro del 2019 ai 1,994 milioni di euro dell'anno in corso, con una crescita pari al 106,6%". Nel solo trimestre da luglio a settembre, i ricavi sono stati pari a 1,005 milioni di euro, rispetto ai 392 mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento del 156% anno su anno e dell'82% sul trimestre precedente. Sul fronte della marginalità, invece, l'Ebitda dei primi 9 mesi del 2020 si attesta a circa 400mila euro, pari ad un margine del 20% sul fatturato e in crescita del 160% rispetto all'Ebitda dei dodici mesi dell'intero 2019 (che era pari a 150 mila euro). Il fatturato stimato entro la fine del 2020 è pari a 3,2 milioni di euro, per poi incrementarsi ulteriormente fino a 6 milioni di euro nel 2021. (ANSA).