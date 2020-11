Borsa: Europa guadagna con banche e auto

(ANSA) - MILANO, NOV 13 - Guadagnano, tranne Londra (-0,3%), le principali Borse europee, alle prese con le conseguenze delle restrizioni anti-Covid e con la speranza di vaccini, mentre il Pil dell'Eurozona rimbalza. La migliore è Madrid (+0,8%), seguita da Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,2%). Bene Milano (+0,6%), con lo spread fermo a 121.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%. In forma le banche, con in testa Lloyds (+4%)e Bank of Ireland (+4,4%), con eccezioni come Dnb (-0,5%). Tra i semiconduttori bene soprattutto Dialog (+1,7%). Petroliferi in ordine sparso, con guadagni per Total (+1,2%) e Omv (+1,9%) e cali per Polski KOncern (-2,5%) e Repsol (-1,6%), col greggio in forte calo (wti -2,3%) a 40,1 dollari al barile, mentre sale l'oro (+0,6%) a 1.879 dollari l'oncia. Bene le auto, in particolare Renault (+5,9%), non Volkswagen (-0,05%), che aumenta gli investimenti nell'elettrico. (ANSA).