Borsa: Milano risale da minimi (-0,3%), bene Poste e Diasorin

(ANSA) - MILANO, NOV 12 - Piazza Affari tenta di risalire la china al di sopra dei minimi della mattinata (Ftse Mib -0,3%) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 121 punti base.

Prosegue la corsa di Poste (+3,15%) dopo i risultati dei 9 mesi, diffusi nella vigilia a Borsa chiusa da Pirelli (-5%), congelata anche per eccesso di ribasso. In luce anche Interpump (+2,8%), che ha diffuso i conti dei 9 mesi e del trimestre di recente.

Contrastati i bancari Intesa (-1,42%), Unicredit (-1,49%) e Banco Bpm (+0,15%). Giù anche Mps (-0,88%) e Bper (-1%). Segno meno per Leonardo (-2,39%) e Saipem (-2,12%), pur con il greggio in ripresa (Wti +0,17%), mentre Eni è invariata. Effetto conti su Tod's (+10,1%). Analoga reazione di Diasorin (+2,55%), seguita da Recordati (+1,45%). Contrastate Fca (-1,35%) e Ferrari (+0,45%), positiva la Roma (+3%) dopo un congelamento, che non sarà soggetta al ritiro dal listino dopo i risultati dell'Opa di Friedkin, che non ha raggiunto il 90% del capitale.

(ANSA).