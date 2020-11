Dl ristori: Gualtieri, già quasi 1 mld a 211mila imprese

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall'emanazione del primo Decreto Ristori, e l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati" dal Dpcm del 26 ottobre. "Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro". È quanto dichiara il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, spiegando che i soldi arriveranno "già lunedì e martedì" sul conto corrente degli interessati, "in tempi record". (ANSA).