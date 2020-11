Rider: Catalfo convoca tavolo, con Assodelivery e sindacati

Nuovo tavolo al ministero del Lavoro sui rider. "Al fine di consentire alle parti di proseguire il confronto per la definizione di un contratto collettivo nazionale di lavoro per i rider, - comunica il ministero - il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha riconvocato per mercoledì 11 novembre il tavolo con Assodelivery e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Rider per i diritti e Riders union Bologna). L'incontro si svolgerà in modalità videoconferenza".

Il caso si è aperto dopo la firma di un contratto tra Assodelivery e la sola Ugl, considerato non rappresentativo dalle altre sigle sindacali.