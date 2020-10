Italgas: utile 9 mesi -6%, Gallo, resistiamo a Covid

Italgas ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto in calo del 6,1% a 246,5 milioni.

Un calo che secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo mostra l'efficacia delle "importanti azioni messe in campo" in piena "emergenza sanitaria" e con gli "effetti fortemente penalizzanti della regolazione tariffaria" in vigore dallo scorso 1 gennaio.

In crescita del 6,7% i ricavi a 978 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo è salito dell'8,3% a 715,7 milioni.

Il Gruppo ha poi varato il nuovo Piano Industriale 2020-26 con un programma di investimenti di 7,5 miliardi di euro.

L'incremento rispetto al piano precedente, sottolinea Gallo, è di 1,1 miliardi, e "apre a nuove prospettive di sviluppo e di crescita". Il Piano "integra i fattori ambientali, sociali e di governance - prosegue il manager - per rafforzare il ruolo strategico del settore della distribuzione del gas nel processo di transizione energetica verso un'economia decarbonizzata".