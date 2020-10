Risparmio:millennial attenti al tema, primo obiettivo viaggi

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - I millennial (con età fra i 24 e i 40 anni) sono "attenti al tema del risparmio per il quale hanno obiettivi abbastanza ambiziosi" e precisi su un singolo tema, principalmente viaggi o l'acquisto di un'auto o di una moto. E' quanto emerge dall'analisi del comportamento dei quasi 25 mila clienti millennial Gimme5, la soluzione digitale che permette di accantonare piccole somme attraverso smartphone e investirle in un fondo comune di investimento. Il 73% di loro, infatti, ha impostato almeno un obiettivo di risparmio non generico, solitamente in coincidenza con l'inizio del nuovo anno e il ritorno dalle vacanze estive. Il 53% sceglie un livello di rischio medio-alto nella scelta del fondo su cui investire. Gli obiettivi del risparmio sono i viaggi (26%), progetti per sé (11,6%), auto/moto/bici (6,5%), scadenze annuali (6%), prodotti finanziari (5%). Progetti come casa e matrimonio si trovano rispettivamente al settimo e decimo posto con percentuali del 3,7% e 2%. Il 3,5% degli obiettivi dei millenial è dedicato alle persone care e solo l'1,5% è dedicato a progetti di formazione.

Fissano, in media, obiettivi che sfiorano i 6.000 euro in un'ottica di medio periodo (894 giorni). Tuttavia, per i millennial, il tasso di raggiungimento dei traguardi risulta essere inferiore alla media: si aggira intorno al 23% contro il generico 30%. Si nota, inoltre, come gli obiettivi effettivamente raggiunti dalla Generation Y siano più bassi del 27% rispetto alla media, ad indicare, probabilmente, una minore disponibilità di liquidità. (ANSA).