Piaggio Aero: contratto per nuovo P.180 a Vigili del Fuoco

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha acquistato da Piaggio Aerospace un velivolo P.180 con un ordine del valore di circa 9 milioni di euro. Lo ha annunciato il commissario straordinario del gruppo di Villanova d'Albenga (Savona) Vincenzo Nicastro in un incontro virtuale organizzato dal Mise con i rappresentanti delle amministrazioni locali e dei sindacati, presieduto dai sottosegretari allo Sviluppo economico Alessandra Todde e Gian Paolo Manzella. Lo annuncia la società in una nota.

La configurazione del nuovo velivolo, che andrà a sostituire un vecchio esemplare del P.180, sarà personalizzata sulle specifiche esigenze del corpo e in grado di assolvere a diversi compiti, sia per il trasporto persone e sia per attività di search & rescue, in grado di alloggiare una barella e dotato di un sistema di gestione del volo con modalità Sar. Verrà inoltre consegnato con una porta più ampia dello standard, per rendere più agevoli le varie attività cui è destinato. Il contratto include le manutenzioni programmate e non per due anni.

"Con questo ordine, che si aggiunge agli altri 14 acquisiti dall'inizio dell'amministrazione straordinaria, Piaggio Aerospace conferma di avere in portafoglio un prodotto, il P.180 Avanti Evo, che nella sua più recente configurazione ben si adatta alle esigenze operative di chi lavora ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini", ha commentato Nicastro.

"La rinnovata fiducia accordataci dai Vigili del Fuoco assume in questo periodo un significato particolare - ha aggiunto -, con l'azienda nella sua interezza ormai prossima all'aggiudicazione ad un nuovo proprietario e pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia". (ANSA).