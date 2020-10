Collocato Btp trentennale record, domanda oltre 90 miliardi

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Domanda record per il Btp a trent'anni collocato oggi dal Tesoro. Il titolo sindacato, la cui taglia è stata fissata a 8 miliardi di euro, ha raccolto ordini per oltre 90 miliardi, il livello più alto mai conseguito - sottolineano fonti vicine all'operazione - per un titolo con durata superiore ai dieci anni. Il Btp deve essere ancora prezzato e avrà un rendimento di 5 punti base superiore al Btp trentennale con scadenza settembre 2050, che attualmente viaggia attorno all'1,7%. Il collocamento è stato curato da Bnp Paribas, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mps e Nomura. (ANSA).