Expo Dubai: Vendramin, come le foreste si adattano al clima

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un aiuto per progettare le strategie di conservazione delle risorse genetiche delle foreste arriva dagli strumenti molecolari che monitorano il modo in cui gli alberi affrontano i cambiamenti climatici. È quanto ha spiegato il direttore dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cnr), Giovanni Giuseppe Vendramin, all'evento digitale globale di Expo 2020 Dubai "Settimana del clima e della biodiversità".

"Gli alberi delle foreste - ha detto Vendramin - per affrontare il cambiamento climatico possono adottare diverse strategie: possono migrare o possono adattarsi e con strumenti molecolari possiamo monitorare questi due processi". (ANSA).