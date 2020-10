Borsa: Europa debole con avvio Wall Street in positivo

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Sono deboli le principali Borse europee, tranne Parigi (+0,2%), mentre ha aperto in positivo Wall Street, in giornate in cui si tratta sul Recovery Fund, cruciale secondo la presidente della Bce, Christine Lagarde, e sulla Brexit. Sterlina in lieve rialzo a 1,1039 sull'euro, dollaro in lieve calo a 0,8485. Oro in discesa (-0,4%) a 1.905 dollari l'oncia, nonostante i timori di nuovi lockdown per il Covid 19. In Europa la peggiore è Londra (-0,6%), seguita da Francoforte e Madrid (-0,3%). Giù anche Milano (-0,2%), con lo spread a 132,5.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo 0,2%. Giù i petroliferi, da Bp (-2,3%) a Repsol (-2,2%), con eccezione Polski Koncern (+1,3%), col greggio che si riprende (+0,4%) in attesa degli esiti della riunione dell'Opec plus. Giù materiali e utility. Male le auto, in particolare Renault (-2,5%) e Daimler (-1,8%), non Volkswagen (+0,3%). In ordine sparso le banche, con rialzi per Dnb (+2,4%) e Erste Group (+2%) e ribassi per Lloyds e Banco Santander (-0,2%). (ANSA).