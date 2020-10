Borsa: Europa in rialzo, Milano in testa con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Le Borse europee provano a resistere alle incertezze che circondano un nuovo round di stimoli fiscali negli Usa e all'ascesa dei contagi da coronavirus, guardando a Wall Street, dove i future sono in leggero rialzo in attesa di una nuova informata di trimestrali che vedranno ancora una volta le banche - da Wells Fargo e Bank of America - sotto i riflettori. I listini del Vecchio Continente segnano rialzi frazionali con Parigi e Francoforte che avanzano dello 0,2%. Londra sale dello 0,5% e la sterlina gira in rialzo dopo che Bloomberg ha escluso una fine delle trattative sulla Brexit anche nel caso in cui non dovessero esserci progressi questa settimana. Milano indossa la maglia rosa (+0,7%), con il Ftse Mib sostenuto da Atlantia (+8.,8%), dai titoli del risparmio gestito, da Diasorin (+1,9%) e Banco Bpm (+1,8%). I dati sulla produzione industriale di agosto dell'Eurozona hanno evidenziato una crescita dello 0,7%, inferiore allo 0,8% atteso dagli economisti. (ANSA).