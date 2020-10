Def: riforma fisco per calo tasse, focus lavoro e ceti medi

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Il disegno di riforma fiscale verrà calibrato con l'obiettivo di semplificare e ridurre il prelievo sul lavoro e, in particolare, sui redditi medi che, finora, hanno beneficiato solo parzialmente degli interventi di riduzione delle imposte degli ultimi anni. Gli obiettivi di semplificazione favoriranno inoltre il raggiungimento di una maggior trasparenza del sistema". E' quanto si legge nel Rapporto annuale sulle tax expenditure allegato alla Nadef, in cui si precisa che "la strategia di contrasto dei cambiamenti climatici" è una delle dimensioni di cui si terrà conto per il riordino degli sconti fiscali nell'ambito della riforma fiscale complessiva. (ANSA).