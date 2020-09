Inps: in 8 mesi oltre 3 mld ore cig nel complesso

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Sono oltre 3 miliardi le ore di cassa integrazione autorizzati dall'Inps alle aziende nei primi 8 mesi del 2020. Lo rileva l'Istituto nel suo Osservatorio sulla cassa integrazione. Circa 2,8 miliardi di ore sono legati all'emergenza sanitaria da Covid 19 . Tra gennaio ed agosto le ore per la cassa e per l'assegno di solidarietà autorizzate nel complesso sono state 3.004.594.122 con un aumento del 988% rispetto all'intero 2019. L'Inps segnala che nei primi sei mesi dell'anno le aziende hanno utilizzato solo il 42,24% delle ore autorizzate. Il tiraggio è in aumento rispetto all'intero 2019 quando era al 39,49% e rispetto al periodo gennaio giugno 2019 quando era al 32,55%. (ANSA).