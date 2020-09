Borsa: Europa tonica, si guarda a Brexit e vaccini per virus

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Le Borse europee rimbalzano dopo la performance negativa della vigilia. I mercati, orfani della bussola di Wall Street chiusa per festività, guardano al confronto tra il Regno Unico e la Ue sulla Brexit. Sullo sfondo resta l'ottimismo per le sperimentazioni in fase avanzata dei vaccini per il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro in lieve rialzo a 1,1847 a Londra.

L'indice stoxx 600 guadagna l'1%. In rialzo Francoforte (+1,3%), Londra (+1,2%), Parigi (+1,1%) e Madrid (+0,5%). I listini sono sostenuti dal comparto immobiliare (+2,4%), auto (+2,3%) e dall'informatica (+1,4%). In rosso le banche (-0,1%) e le compagnie aeree (-1,1%). Non brilla il settore dell'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in calo dell'1%.

Nel Vecchio continente si mettono in mostra Volkswagen (+4,6%), Renault (+2,9%), Peugeot (+2,2%) e Daimler (+2,7%). In calo Lufthansa (-2%), easyjet e Ryanair (-0,8%). (ANSA).