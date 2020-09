Cernobbio: Europa tema seconda giornata, apre Mattarella

Soprattutto Europa, ma anche la nuova era green e la resilienza delle città nell'era del Covid, con un confronto tra i sindaci di Milano e Berlino. Sono i temi portanti della seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio, che si apre con l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e si chiuderà con quello del premier, Giuseppe Conte.

LA DIRETTA

Forum Cernobbio 2020 from The European House Ambrosetti on Vimeo.

Tra gli interventi in agenda, quelli del responsabile per il Green Deal Europeo Frans Timmermans, in videoconferenza da Bruxelles e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vicepresidente della Commissione Europea Josep Borrell. Ed è previsto anche un aggiornamento sulle negoziazioni relative alla Brexit con l'intervento di Michel Barnier in videoconferenza da Bruxelles.

Sarà invece incentrato sulla competitività e attrattività dell'Unione Europea nell'era post Covid-19 il dibattito tra Mario Monti (in videoconferenza da Milano) e Mariya Gabriel (in videoconferenza da Sofia) .

Mentre le misure politiche a sostegno delle economie europee saranno al centro dibattito che vedrà protagonisti Geert Wilders, Jörg Kukies, Bruno Le Maire, Nadia Calvio (in videoconferenza da Madrid), Klaus Regling e il Commissario europeo, Paolo Gentiloni.