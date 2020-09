Mediobanca: debutta nel Green, lancia bond da 500 milioni

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Mediobanca debutta nel 'green' e lancia un senior preferred bond da 500 milioni a 5 anni. I proventi serviranno a finanziare o rifinanziare i 'green asset' come previsto dal Mediobanca Green and Sustainable Bond Framework. In particolare, si legge nel documento pubblicato sul sito, saranno limitati gli investimenti connessi al settore minerario, al nucleare, al settore armamenti, ai combustibili fossili.

Il bond sarà quotato sul mercato irlandese, sarà prezzato in giornata e dovrebbe avere un rendimento intorno ai 165 punti base sul tasso di Midswap. (ANSA).