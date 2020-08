Borsa: Europa ottimista con future Wall Street, su petrolio

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Proseguono ottimiste le principali Piazze europee, in linea con i future di Wall Street, mentre l'indice della Fed di Chicago sull'attività economica nazionale risulta in calo più del previsto. I nuovi contagi da coronavirus sono controbilanciati dalla fiducia nelle sperimentazioni dei vaccini e i mercati guardano anche a un'apertura di dialogo tra Stati Uniti e Cina. La migliore è Francoforte (+2,5%), seguita da Parigi (+2,2%), Londra (+1,8%) e Madrid (+1,5%). Bene Milano (+2%), con lo spread in lieve salita a 145 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna l'1,7%, sostenuto da energia, salute, materiali e informatica. Volano i petroliferi, in particolare Repsol (+3,8%), Total (+3,6%), Galp (+3,4%) e Eni (+3%), col greggio in salita (+0,8%) a 42,7 dollari al barile.

Balzi per alcuni farmaceutici, tra cui Astra Zeneca (+4,1%), Tecan (+3,6%), Tra i semiconduttori brillano ams (+4,2%) e Infineon (+4,3%). Positive le auto, soprattutto Renault (+3,2%), Daimler e Peugeot (+2,6% entrambe). In forma le banche, a partire da SocGen (+2%). (ANSA).