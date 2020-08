Borsa: Asia in rialzo, debole solo Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Le Borse in Asia recuperano mentre i futures in Europa mostrano segni di debolezza (il contratto sull'Eurostoxx50 cede lo 0,4%). Quello giapponese è il listino migliore con un rialzo dell'1,78%, bene anche la Cina con l'indice Shanghai in rialzo dello 0,2% e Shenzhen dello 0,28% mentre Hong Kong, delusa dalle trimestrali, scivola in calo dello 0,2 per cento. (ANSA).