Borsa: tensioni Usa-Cina non fanno bene a Europa

La guerra commerciale tra Usa e Cina e tutt'altro che avviataalla soluzione. Pechino risponde alle sanzioni dell'amministrazione Trump contro la governatrice di Hong Kong e altri funzionari cinesi applicando le stesse misure agli americani. La notizia basta a spaventare i mercati e a cancellare i guadagni della mattinata. L'Euro Stoxx 600 cede lo 0,1%, Francoforte gira in calo dello 0,26%, Milano e Parigi ondeggiano incerte intorno alla parità mentre Londa tiene in rialzo dello 0,17 per cento. (ANSA).