Borsa: Milano su (+1,5%) con auto e industria, sprint Fca

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Inizio di settimana in rialzo per Piazza Affari (+1,5%) con auto e industria in ripresa, mentre sono incoraggianti gli indici del manifatturiero, come nel resto d'Europa. Un ottimismo che mette sullo sfondo le preoccupazioni, in alcuni Paesi, per i contagi da coronavirus.

A Milano hanno dominato Cnh (+4,9%) e Fca (+4,8%), insieme a Exor (+4,1%) e Prysmian (+4,6%). Picco di Tenaris (+4,7%) tra i petroliferi, mentre Eni ha chiuso sulla parità, col greggio tornato a salire (wti +2,2% a 41,1 dollari al barile).

In disordine le banche, con guadagni per Fineco (+3,5%) e Ubi (+1%), meno per Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,06%). Nonostante lo spread chiuso in discesa a 153, hanno patito, nella settimana dei conti e in vista di un nuovo risiko Mps (-5,7%), Bper (-2,5%), Banco Bpm (-1,8%), con un tonfo di Mediobanca (-4,2%).

Bene Tim (+2,3%) in vista del Cda per la rete secondaria e della partita in Brasile. Non Cattolica (-2,1%) con l'inchiesta sui vertici. Su Poste (+1,8%), male le utility con Hera (-3,5%) e Terna (-0,4%). (ANSA).