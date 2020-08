Borsa: Europa positiva con avvio Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Positive le principali Borse europee con l'avvio in rialzo di Wall Street, dopo le buone notizie dagli indici Pmi manifatturieri, da quello Usa e dell'eurozona a quelli dei singoli Paesi, da Italia a Spagna, Francia e Germania. La migliore è Francoforte (+2,4%), seguita da Parigi (+1,7%), Londra (+1,6) e Madrid (+0,8%) e Milano (+1,2%), con lo spread sceso sotto 154 punti e le banche non molto in forma, a partire da Banco Bpm (-2,3%) e Mediobanca (-5,6%, con le contrattazioni bloccate), con l'eccezione di Ubi (+1%), con la trimestrale.

Nel resto d'Europa in ordine sparso, con perdite per Hsbc (-2,9%) e guadagni per Lloyds (+4,5%) e Bnp Paribas (+4%).

L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dell'1,8%. Bene i semiconduttori, da Stm (+3,2%) e Dialog (+3,1%). Tra le auto spicca Porsche (+6,2%) con Fca (+4,4%), Renault (+4,3%) e Volkswagen (+5,3%). Su i petroliferi, come Total (+3,4%), tranne eccezioni, col greggio tornato in salita (Wti +1,4% a 40,8 dollari al barile). (ANSA).