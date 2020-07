Borsa: Asia, pesano tensioni Usa Cina, Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico per la chiusura festiva di Tokyo. Pesano però le tensioni tra Usa e Cina e le preoccupazioni sul la ripresa economica mondiale. Il dollaro ha segnato oggi un nuovo minimo sull'euro, salito ai massimi dal gennaio del 2018, mentre il greggio Wti resiste sopra quota 41 dollari. Sotto pressione Shanghai (-3,5%), Taiwan (-0,86%), Seul (-0,71%) e Sidney (-1,16%). Deboli anche Hong Kong -1,9%) e Mumbai (-0,56%), ancora in fase di scambi. In rosso i futures sull'Europa e su Wall Street nonostante il rialzo della fiducia dei consumatori nel regno Unito, dove sono salite oltre le stime le vendite al dettaglio di giugno. In arrivo la fiducia dei manager in Francia, Germania, Italia e nell'Ue. Dall'Italia è attesa anche la fiducia dei consumatori. Analoghi i dati Usa, a cui si aggiungono anche le vendite di case. (ANSA).