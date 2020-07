Recovery fund: Todini,bene accordo ora fondi per agricoltura

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Bene il Governo per i risultati raggiunti a Bruxelles. Ora è necessario consolidare il sostegno alle imprese dando certezza e velocita' di erogazione dei contributi a fondo perduto, in particolare, per la filiera dell'agroindustria che occupa oltre 2,2 milioni di persone".

Così la presidente di Agronetwork, Luisa Todini, oggi durante l'assemblea annuale che ha analizzato le prospettive di impiego dei fondi europei per il recupero dopo il Covid19, secondo quanto riporta una nota . Nel corso dell'assemblea dell'associazione, che riunisce aziende della filiera agroindustriale per un fatturato complessivo di 13,4 miliardi di euro,si è fatto il punto sulla necessità di accelerazione dei processi e prodotti innovativi di filiera imposta dalla necessità di reagire alle difficoltà prodotte dalla pandemia.

Per questo si legge ancora, Agronetwork proseguirà l'attività di approfondimento e progettazione operativa, a partire dal tema europeo del "green deal ed economia circolare", nonché elaborerà il rapporto "Agrifood 2030". (ANSA).