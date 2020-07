Poste: Del Fante,premio Bic valorizza lavoro in fase critica

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Poste Italiane è lieta di ricevere questo riconoscimento Il premio valorizza il lavoro di tutta l'Azienda, che nella fase più critica dell'emergenza Covid-19 ha saputo ancora una volta offrire sostegno concreto al Paese, anche attraverso il tono rassicurante del messaggio informativo e del dialogo costante con i cittadini". Questo il commento di Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane che ha vinto lo Special Prize "Bic-Best in Media communication", nella sezione Csr (Corporate Social Responsibility). Il premio è stato promosso da Fortune Italia ed Eikon Strategic Consulting come "sigillo" di qualità ed efficacia ai team di comunicazione per il lavoro svolto. (ANSA).