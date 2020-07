Borsa: Asia in rialzo con Hong Kong e spinta Cina

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Borse di Asia e Pacifico in buon rialzo soprattutto con Hong Kong (+1,85%) che torna agli scambi dopo la festività del primo luglio e sopratutto dopo l'entrata in vigore di martedì notte della legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina.

Bene anche Shanghai (+2%) e Shenzhen (+1,22%). Poco variata Tokyo (+0,11%) sostenuta dai dati incoraggianti sulla fiducia delle imprese manifatturiere Usa, e nonostante i timori di una seconda ondata delle infezioni di coronavirus in Giappone, in concomitanza con l'aumento dei contagi nella capitale.

Positivi anche i future sull'Europa e su Wall Street. Sul fronte macro attese le vendite di auto e le richieste di sussidi negli Usa. Ma anche il dato sulla disoccupazione italiana, i prezzi alla produzione e il tasso di disoccupazione nell'Ue. Dagli Stati Uniti arrivano anche il saldo della bilancia commerciale e gli ordinativi nelle fabbriche. (ANSA).