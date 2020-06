Borsa: Asia chiude in rialzo con legge sicurezza in Cina

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo il via libera della Cina alla legge sulla sicurezza nazionale e con i dati migliori del previsto dell'attività manifatturiera. Sui mercati torna l'ottimismo anche sul fronte della pandemia da Covid-19 e sull'andamento dell'economia globale. Negli Stati Uniti attesa l'audizione alla Camera del presidente della Fed, Jerome Powell, e del segretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Archivia la seduta in terreno positivo Tokyo (+1,3%). Sul mercato valutario lo yen perde nuovamente terreno sul dollaro a 107,70 e sulla moneta unica a 120,80. In rialzo anche Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+1,3%), Hong Kong (+0,1%), Mumbai (+0,3%) e Seul (0,7%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sull'inflazione nell'Eurozona, in Italia e Francia. Previsti anche il Pil del Regno Unito e Spagna e l'indice dei prezzi alla produzione in Italia. Dagli Stati Uniti l'indice Pmi Chicago (manifatturiero), la fiducia dei consumatori e le scorte settimanali del petrolio.

