Borsa: Europa contrastata, in arrivo dati macro, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Borse europee in ordine sparso, con i futures Usa positivi, in attesa di dati macro dall'Ue sullo stato delle imprese e sulla fiducia dei consumatori. Milano (+0,4%) si conferma in testa davanti a Madrid e Francoforte (-0,12% entrambe), Londra (-0,48%) e Parigi (-0,62%), dopo il secondo turno del voto amministrativo. In rialzo a 177 punti lo spread tra Btp e Bund, mentre si conferma in calo il greggio (Wti -1,77% a 37,81 dollari). In luce Cnh (+1,4%), Daimler (+1%) e Renault (+0,88%), a differenza di Fca (-0,3%) e Peugeot (-0,25%), che girano in negativo insieme a Volkswagen (-0,6%) e Bmw (-0,5%). In campo petrolifero cedono Total (-1,84%), Shell (-1,4%), Eni (-0,65%) e Bp (-0,5%). (ANSA).