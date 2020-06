Gualtieri, Mes attraente, decisione a negoziati conclusi

L'opportunità offerta dai tassi molti bassi dei prestiti europei - fra cui il Mes - "è attraente ed è chiaro che il governo valuterà con grande attenzione tutti questi strumenti. E non appena il negoziato si sarà concluso e quindi ci sarà un quadro completo, prenderà le decisioni più appropriate su questi strumenti".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, rispondendo alla domanda se il governo intenda attivare la linea di credito per l'emergenza sanitaria predisposta dal fondo di salvataggio europeo.

La viceministra dell'Economia del M5S, Laura Castelli, ha ribadito però le sue perplessità: "una delle cose di cui dobbiamo parlare - ha detto riferendosi agli Stati generali in corso a Villa Pamphili - è perché ci siano tanti fondi per investimenti, penso all'edilizia sanitaria o scolastica,

fermi e non utilizzati. Che senso ha indebitarsi, a tassi di interesse più o meno vantaggiosi, - si è chiesta - quando in casa si hanno soldi bloccati che non si riescono a spendere?".