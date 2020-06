Banche:Basilea,ora priorità capitale è supporto economia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La priorità per il capitale delle banche è "ora il supporto all'economia reale e l'assorbimento delle perdite" derivanti dalla crisi scatenata dal Covid e le autorità di vigilanza dovranno concedere "tempo sufficiente per ricostruirlo" dopo un "prelievo misurato", "tenendo conto delle condizioni di mercato e delle circostanze individuali". E' quanto afferma il Comitato di Basile che ricorda come a questo scopo servano i 'cuscinetti' di capitale e di liquidità delle banche previsti dalle norme di Basilea III. (ANSA).