Fipe, fatturato giù 50% per bar e ristoranti

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ancora grandi difficoltà per i pubblici esercizi dopo 3 settimane dalla riapertura con cali del fatturato che si attestano in media intorno al 53% mentre solo in un esercizio su 3 il personale è tornato al completo. E' quanto quanto emerge dall'indagine condotta dal Centro Studi di Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per analizzare l'andamento di bar e ristoranti in questo primo periodo della fase 2.

Per il 53,5% delle aziende intervistate a mancare sono soprattutto i turisti, in particolare stranieri, ma il restante 46,5% lamenta anche la mancanza di clientela residente (ANSA).