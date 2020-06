Borsa: a Milano lievi guadagni, bene banche, Tim e Poste

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Cauta Piazza affari (+0,2%), con L'Europa in rosso, tranne Madrid, con l'indice Sentix della fiducia degli investitori in Europa in calo, a fronte di un lieve ottimismo di Wall Street, coi dati del lavoro Usa migliori del previsto. In Italia l'Istat aggiorna la stima del Pil 2020 a -8,3% e del 2021 a +4,6%, lo spread chiude a 172. Bene le banche, da Bper (+4,8%) a Unicredit (+3,9%), Intesa (+1,7%) dopo il via libera Bce all'ops su Ubi (+1,5%), con guadagni per Mediobanca (+3,1%), advisor di Ca' de Sass. Brillanti Tim (+2,7%), Azimut (+2,4%), Poste (+2%) e Fca (+1%), come il comparto nel Vecchio continente, salvo Ferrari (-1,4%). Bene i petroliferi, con Saipem (+1,9%), Eni (+1,6%) e Tenaris (+1,4%), col greggio in calo (wti -3,5%) e l'oro piatto.

Balzo di Cattolica (+9,5%), tonfo per Stm (-4,2%) come il settore in Europa e Diasorin (-3,8%) con lo stop del Tar della Lombardia ai sierologici a Pavia, giù Nexi (-3,9%). Male il lusso, con Ferragamo e Moncler (-2,7%), con analisti a evidenziare il peso degli invenduti primavera-estate. (ANSA).