Borsa: Asia chiude in rialzo, future Europa positivi

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Seduta positiva per i listini asiatici, che archiviano la seconda settimana consecutiva in rialzo, in scia alla progressiva riapertura dell'economia mondiale dopo il lockdown. Tokyo è salita dello 0,74%, Seul dell'1,43%, Sydney dello 0,11% mentre Hong Kong, sul finale di seduta, sale dello 0,7%, Shanghai dello 0,3% e Shenzhen dello 0,11%. Prevista in rialzo anche l'apertura dell'Europa e di Wall Street, con i future in progresso di circa un punto percentuale nel Vecchio Continente all'indomani della decisione della Bce di aumentare di 600 miliardi di euro la potenza di fuoco del Pepp.

In giornata sono attesi i dati sulla disoccupazione Usa a maggio e sulle vendite al dettaglio in Italia ad aprile mentre il dato sugli ordini di fabbrica tedeschi hanno segnato un calo record: -25,8% ad aprile. (ANSA).