Borsa: Europa avanza ancora, Milano (+0,9%)

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee avanzano ancora, orfane di Londra e Wall Street, chiude per festività, e nonostante le tensioni tra Usa e Cina ed i timori per una nuova ondata della pandemia da Covid-19. I listini del Vecchio continente sono spinti dal comparto hi-tech (+2%) e dell'immobiliare (+1,7%). Sul fronte valutario in lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,090 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. in rialzo Francoforte (+1,7%), Madrid (+1,9%), Parigi (+1,3%) e Milano (+0,9%). Corrono i trasporti (+1,7%), con le compagnie aeree che guadagnano l'1,8%. Si mettono in mostra Lufthansa (+5,5%) e Ryanair (+1,6%).

A Piazza Affari corrono Leonardo (+5,6%), Amplifon (+4%) e Cnh (+3,5%). Bene Safilo (+5,4%), dopo l'accordo di licenza per la Cina. Riduce ancora le perdite Atlantia (-04%). In rosso anche Fineco (-0,6%), Bper (-0,5%) e Mediolanum (-0,2%). (ANSA).