Aspi: Aiscat, governo fermi escalation annunci, decida

"Al Governo chiediamo di interrompere questa escalation di annunci e ultimatum: si proceda a fare quello che va fatto". Lo chiede il direttore generale dell'Aiscat, Massimo Schintu, in un colloquio con l'ANSA sul caso Aspi. "Abbiamo fatto un dialogo con la ministra De Micheli, ma qui mi pare che ognuno si alzi e dica la sua, che non ci sia una linea di Governo", osserva Schintu, sottolineando che da parte delle concessionarie "non si tratta di ricatti, ma di una presa d'atto da parte di tutto il sistema".

"Tutto il settore è affidato a norme che stanno sgretolando il sistema. E gli atteggiamenti e le dichiarazioni, come dire 'levo le concessioni a tutti', fanno sì che la capacità debitoria si sia contratta. Questo è un problema non solo per Aspi ma anche per tutte le concessionarie pubbliche e private". Schintu lancia l'allarme dopo la polemica su Aspi. "Sembra che ci un disegno ma non ne abbiamo prove, di impedire le attività delle concessioni: se c'è, che venga esplicitato", dice Schintu, che sottolinea: "Se neanche Aspi ce la fa ad andare avanti, come è possibile che tutto il settore resista?".



"Cane che abbaia non morde, il M5s ha parlato molto ma non ha fatto nulla. Le concessioni come sono configurate oggi sono una truffa ai danni del popolo italiano, penso che vadano revocate, che le infrastrutture vadano rimesse a gara con regole decenti e i Benetton se vogliono partecipano alla gara nuova". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata al Tg2, parlando del nodo autostrade.