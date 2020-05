Borsa: Asia negativa, pesa Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Seduta negativa per le principali borse di Asia e Pacifico nel giorno in cui la Boj ha lasciato invariati i tassi in Giappone, mentre crolla Hong Kong dopo l'annuncio cinese che la legge sulla sicurezza sarà subito operativa. Tokyo ha ceduto lo 0,8%, Taiwan l'1,79%, Seul l'1,41% e Sidney lo 0,96%. In forte calo Hong Kong (-18%), ancora aperta insieme a Shanghai (-1,54%) e Mumbai (-1,17%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in attesa di dati dal Regno Unito. (ANSA).