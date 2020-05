Dadone vede la task force, su appalti evitare fuga dalla firma

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Trovare la giusta formula per evitare che funzionari e dirigenti pubblici, viste le responsabilità che su di loro ricadono, ritardino di firmare o proprio non sottoscrivano determinati atti, soprattutto quando si tratta di appalti. E' questo uno dei temi, a quanto si apprende, emersi nel corso della riunione, in video-call, tra la ministra della P.a, Fabiana Dadone, e la task force guidata da Vittorio Colao, in vista della messa a punto di una relazione per il rilancio del Paese. Si sarebbe parlato anche di snellimento di procedure e digitalizzazione dei pagamenti. (ANSA).