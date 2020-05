Borsa: piano contro covid, Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee, dopo un avvio debole, recuperano nel finale di seduta e chiudono in rialzo. I mercati guarda al piano franco-tedesco da 500 miliardi per l'emergenza Covid mentre si valutano le sperimentazioni per un vaccino. Sul fronte valutario è in rialzo l'euro sul dollaro è in ripresa a 1,098 a Londra. In positivo Francoforte (+1,34%), Londra (+1,08%), Parigi (+0,87%) e Madrid (+1,27%). (ANSA).