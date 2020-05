Fase 2: Olbia, quarantena arrivi 'taglia' ali a voli privati

(ANSA) - OLBIA, 18 MAG - Il combinato disposto dei provvedimenti assunti nelle ultime 24 ore dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Sardegna in tema di collegamenti aerei contempla la possibilità che dal 21 maggio atterrino a Olbia gli aerei privati. L'immediata apertura della cosiddetta aviazione generale era stata auspicata da Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar, la società che gestisce il "Costa Smeralda".

In realtà, però, i giochi non sono ancora fatti: per sbloccare definitivamente la situazione e rendere attuabili le previsioni nazionali e regionali è necessario un protocollo d'intesa sugli aspetti sanitari della ripresa dei voli. Tra gli ostacoli da superare, anzitutto, c'è quello della quarantena prevista sino al 3 giugno per chiunque arrivi in Sardegna.

(ANSA).