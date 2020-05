Borsa: Milano corre (+2,1%)

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Corre la Borsa di Milano (+2,1%), con in cima al Ftse Mib Unipol (+7,5%) che segue l'andamento del comparto in Europa e Fca (+5,9%) dopo la conferma di mosse per accedere alla linea di credito. In forte rialzo il lusso con Ferragamo (+4,9%) e Moncler (+4,4%). Su i petroliferi, come Tenaris (+4,7%) e Saipem (+4,1%) col netto rialzo del greggio (wti +8,7%). Spread Btp-Bund a 233 punti. (ANSA).