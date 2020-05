Borsa: Europa conferma corsa, future Usa positivi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse europee aprono la settimana in deciso rialzo mentre in molti paesi si allentano le maglie del lockdown per il Covid. I mercati del Vecchio Continente guardano poi ad oltreoceano con i futures su Wall Street decisamente positivi mentre il presidente della banca centrale statunitense Jerome Powell ha indicato che la Fed non pensa a tassi di interesse negativi.

L'indice d'area Stoxx 600 che sale dell'1,8% con tutti i i settori in forte rialzo ed in particolare l'energia. Lo slancio arriva anche dal greggio con il wti tornato sopra i 30 dollari al barile, ai massimi da 2 mesi sulla scia della ripresa graduale delle attività produttive.

Tra i singoli mercati Londra guadagna il 2,14%, Parigi l'1,94%, Francoforte il 2,37%. Milano allunga all'1,42%. Sul fronte dei cambi l'euro resta in lieve rialzo sul dollaro in avvio di settimana La moneta unica passa di mano a 1,081 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund lima a 233 punti base.

